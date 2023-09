México está en decadencia y callados no vamos a conseguir nada: Memo Valencia

“Eso es una consecuencia de que han abusado del poder, no lo han ejercido, y tenemos un gobierno que desperdicia el poder, que no lo ejerce, que no combate a los delincuentes y que no los pone en su lugar y tenemos un sistema de justicia garantista que se ha convertido solamente en una puerta giratoria que permite que los delincuentes que son detenidos con la mayor tranquilidad recuperen su libertad”, comentó.

Memo Valencia expresó que la mejor manera de honrar a Omar es luchar por un mejor mañana para nuestros hijos y quienes conocieron a Omar harán lo necesario para que llegue la justicia para él, su padre, quienes hayan perdido algún familiar o son parte de una familia incompleta por esta ola de violencia.

Por su parte, la secretaria general, Xóchitl Gabriela Ruiz González, recordó que Omar Colín fue un joven entusiasta y agradeció no olvidar su memoria. También se pronunció en contra de la impunidad e injusticia.

“Honramos la memoria de Omar, lo recordamos con dolor, pero con alegría que siempre levantó la voz por las buenas causas”, dijo.

A su vez, el regidor por Zitácuaro, Aldo Argueta, quien fuera amigo personal de Omar Colín, relató que lo conoció en la Tercera Generación de la Escuela de Cuadros del Instituto Reyes Heroles (IRH), como un joven apasionado, valiente, entregado y fiel a su familia, amigos, a la mariposa monarca y al PRI.

En su oportunidad, la madre de Omar Colín, Ethelmina Alanís García contó que, desde los 13 años, su hijo se apasionó por la política y siempre acompañó a su padre en las campañas electorales.

“Era priista, católico guadalupano y aficionado al Cruz Azul”, relató.

En el homenaje estuvieron presentes, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Jesús Hernández Peña; la diputada local Gloria Tapia; el diputado local, Felipe Contreras Correa; la síndica municipal de Ocampo, Magdalena Díaz Vázquez; la hermana de Omar, Blanca Estela Colín; los presidentes de los Comités Municipales de Zitácuaro y Ocampo, Carlos Alberto Arriaga Flores y Blas Eduardo Padilla; secretarios y líderes de sectores y organizaciones.

AC