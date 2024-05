"Máynez no pasará del tercer lugar", reitera PRD llamado al voto útil a favor de Xóchitl

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, llamó nuevamente a la ciudadanía a ejercer el "voto útil" a favor de Xóchitl Gálvez Ruíz, y específicamente a las y los jóvenes, a no dejarse llevar por las redes sociales.

Lo anterior en torno al proyecto de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) y de quien aseguró, no pasará los ocho puntos en la elección federal.

"La sociedad michoacana tiene que hacer un voto informado, inteligente y útil; de nada le sirve a la gente votar por ese candidato y por ese partido porque no va a aganar, no va a crecer más allá de los ocho puntos porcentuales que vienen representando en las encuestas nacionales y algunas en el estado, los candidatos lo más que crecen es el 8% y siendo francos no sirve".

Octavio Ocampo insistió en que las juventudes analicen a profundidad su voto, eviten "desperdiciarlo" en MC y elijan entre dos proyectos de nación.