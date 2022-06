Más que ampliar plazos se deben invertir recursos recaudados por reemplacamiento: MC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que más allá de ampliar los plazos para que los ciudadanos acudan a realizar el pago del reemplacamiento, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, dijo que el ejecutivo estatal debería implementar los recursos ya recaudados de acuerdo a lo comprometido.

Recordó que cuando se autorizó el programa de remplacamiento se tenía una recaudación estimada de mil 800 millones de pesos, de los cuales 463 millones se destinarían a salud, 611 millones a vialidades, 70 millones a programas sociales del bienestar, así como 195 millones a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 102 millones al campo.

Sin embargo, a la fecha de los cerca de dos millones 700 mil vehículos michoacanos solo han cumplido 500 mil, lo que representa el 1.8 por ciento, por lo que el dirigente naranja dijo que eso se debe al alto costo de las láminas.

"Lo complicado que han sido los trámites, desde los problemas que tiene la plataforma, los pagos, la atención, el 'ya pague hace seis meses pero todavía no están las placas', esa dificultad en los trámites por supuesto que desalienta a la ciudadanía, tenemos un trámite costoso, que no ven sentido por que no se ve reflejado donde está ese dinero".

Detalló que en cada uno de los rubros se presentan pendientes, como la falta de medicamento, falta de apoyo al campo ante la carencia de fertilizantes y la inseguridad que se vive en la entidad.

Pidió al gobierno del estado que entregue cuentas a los ciudadanos, sobre el uso que se le ha dado a los recursos recaudados en estos seis meses de la implementación del programa del reemplacamiento.

Agregó que no se debería pensar en aplicar multas de tránsito para quienes no lograron cumplir con el trámite.

