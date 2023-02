Más de un centenar de comités municipales piden expulsar del PRI a Osorio Chong

El documento está acompañado por las firmas de todos los presidentes de comité municipal quienes apoyan dicha solicitud.

Este pedido surge luego de que el líder del tricolor en el Senado, Osorio Chong, acusó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno de violar un acuerdo e irrumpir en una reunión a la que no fue convocado.

Y es que supuestamente el acuerdo era que la asistencia de Alito en el recinto legislativo sería después de las 18:00 horas, es decir, al término de la plenaria, pero llegó antes y sin invitación, de tal manera que el exsercretario de Gobernación dio por terminada la reunión.

“Quien viola el acuerdo es quien me manda a decir que estaría a determinada hora, y me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es, que solo tiene interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las del partido ni del país”, acusó Osorio Chong.

En Michoacán, ante el presunto desplante del senador al líder nacional, la dirigencia estatal del tricolor, afirmó que hará valer la exigencia de quienes representa a la militancia en sus municipios

EA