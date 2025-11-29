Más de 3 mil seccionales de Morena refrendan su apoyo a Bedolla y a la 4T; alistan movilización al Zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 3 mil representantes seccionales, presidentas, presidentes y secretarios de los comités de Morena en Michoacán se reunieron este fin de semana en un encuentro estatal para conmemorar los siete años del inicio de la Transformación, espacio en el que refrendaron su respaldo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, las y los asistentes destacaron que “la continuidad del proyecto transformador es fundamental para garantizar estabilidad, justicia social y soberanía nacional”.