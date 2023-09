Luz María García presentó 18 proyectos en el Congreso de Michoacán durante segundo año legislativo

No obstante, Luz María García reconoció el rezago de iniciativas, como el problema más complejo y el resto las grande que deberá asumir la LXXV Legislatura durante su tercer y último año.

Sobre lo anterior informó que, de las 10 iniciativas propuestas sólo tres fueron dictaminadas y del resto, la mayoría dijo, están en la Comisión de Justicia, órgano desde el cual aseguró, el gobierno del atado mantiene detenido el progreso en el Congreso de Michoacán.

"Resulta que muchas veces no depende de los diputados, a veces también entra el Ejecutivo para tomar la decisión de qué iniciativas y cuáles no, y eso es doloroso porque sabemos y reconocemos que somos autónomos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero las comisiones están paradas, no están trabajando".

Para Eder López García, dirigente del PES Michoacán, el trabajo de su diputada ha resaltado por la calidad de sus iniciativas al recordar que la productividad en el legislativo no se mide por el número de propuestas.

Mientras que llamó a Luz María García y su compañera de fracción parlamentaria, Rocío de Monte Romero, a mantener el ritmo en el Congreso pese al período de elecciones a sabiendas de que muchos de los diputados tienen intenciones políticas fuera del parlamento.