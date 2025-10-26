Lucila Martínez, con aspiraciones por la alcaldía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lucila Martínez Manríquez, actual dirigenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelia y regidora municipal, reconoció su interés en contender por la alcaldía de la capital michoacana en las próximas elecciones. Aunque reconoce que la posibilidad le resulta un "gran honor", Martínez Manríquez recordó que "todavía no son los tiempos" para definir candidaturas, insistiendo en que la prioridad actual debe ser el trabajo institucional.
La regidora subrayó que, antes de cualquier aspiración legítima, es fundamental demostrar resultados tanto desde su posición en el ayuntamiento como desde la estructura partidista. Martínez Manríquez enfatizó la importancia del liderazgo femenino en el panorama político actual.
"Creo que la gente tiene que ver nuestro trabajo, la capacidad que tenemos hoy las mujeres, porque además es tiempo de mujeres, y no desde luego por hacer menos el trabajo de los hombres, pero creo que si combinamos ese trabajo de los hombres con las mujeres podemos tener mejores resultados", dijo.
Respecto a las alianzas, la dirigente perredista fue enfática al deslindarse de cualquier pacto futuro con el Partido Acción Nacional (PAN), recordando el contexto político de las elecciones pasadas en el municipio y desdeñando al panismo:
"El PAN no nos ayudó a nosotros a llegar en las regidurías, no. El PRD ayudó al PAN a llegar a la presidencia municipal, hay que reconocerlo. Yo voy a tomar la ruta que mi partido y que los liderazgos de mi partido consideren pertinentes para el mismo, no soy sola, hay un equipo; las decisiones hoy en el PRD se toman en equipo, y yo tendré que seguir la línea que nos va marcando nuestro partido".
La regidora defendió la posibilidad de que el PRD compita solo en Morelia, como estrategia para fortalecer el partido en la capital y en otros municipios gobernados por el Sol Azteca.
Por último, la dirigenta municipal reconoció que, si bien los tiempos electorales parecen estar adelantados por otras fuerzas políticas como Morena y el PAN, este adelanto obstaculiza el desempeño óptimo de los funcionarios en funciones. Ella considera que la anticipación de campañas impide que los representantes populares se concentren plenamente en sus responsabilidades actuales.
rmr