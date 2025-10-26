Lucila Martínez, con aspiraciones por la alcaldía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lucila Martínez Manríquez, actual dirigenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelia y regidora municipal, reconoció su interés en contender por la alcaldía de la capital michoacana en las próximas elecciones. Aunque reconoce que la posibilidad le resulta un "gran honor", Martínez Manríquez recordó que "todavía no son los tiempos" para definir candidaturas, insistiendo en que la prioridad actual debe ser el trabajo institucional.

La regidora subrayó que, antes de cualquier aspiración legítima, es fundamental demostrar resultados tanto desde su posición en el ayuntamiento como desde la estructura partidista. Martínez Manríquez enfatizó la importancia del liderazgo femenino en el panorama político actual.

"Creo que la gente tiene que ver nuestro trabajo, la capacidad que tenemos hoy las mujeres, porque además es tiempo de mujeres, y no desde luego por hacer menos el trabajo de los hombres, pero creo que si combinamos ese trabajo de los hombres con las mujeres podemos tener mejores resultados", dijo.