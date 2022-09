"Lucharé hasta el último momento", advierte Óscar Escobar ante amago de expulsión del PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el amago del Secretario General del Partido Acción Nacional, Javier Estrada Cárdenas, de expulsar del PAN al diputado Óscar Escobar Ledesma, el parlamentario, ahora independiente, advirtió que peleará desde las instancias del instituto correspondientes para no ser vetado del partido, y desde el Pleno del Congreso, para evitar que lo remuevan de las comisiones de las que forma parte.

Al recordar que su decisión de abandonar la bancada panista no implica renunciar al partido, el diputado señaló que lo anunciado por Estrada Cárdenas, no tiene que ver con sus labores como secretario del partido.

"Hay que ver qué voz lo está haciendo: ni está calificado, no puede usurpar funciones de presidente y a demás qué credibilidad tiene. Si no me quieren, ni modo, yo voy a dar la pelea desde los órganos institucionales, porque hay un procedimiento y lo conozco perfectamente, eso tendrá que solicitarlo ante el Comité Estatal y posteriormente tendré derecho a defensa; si hay elementos para mi expulsión, yo seguiré peleando hasta la última instancia, pero yo veo un absurdo porque no estoy renunciando al PAN, estoy renunciando a la bancada".