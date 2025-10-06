Los pueblos originarios son el corazón de la transformación: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que la transformación en Michoacán no puede entenderse sin los pueblos originarios, guardianes de la identidad, la lengua y las tradiciones que dan sentido a la historia del estado.

En el marco del fortalecimiento del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, Fabiola Alanís recordó que el Congreso local ha aprobado reformas orientadas a reconocer el derecho a la libre determinación, la autonomía comunitaria y la gestión directa de los recursos públicos.

“Las comunidades purépechas, nahuas, otomíes y mazahuas son el alma viva de Michoacán. Su palabra, su arte y su organización comunal representan la fuerza moral de nuestro estado”, expresó.

Fabiola Alanís subrayó que desde la Jucopo se promueve una agenda legislativa que acompaña la visión de la Presidenta de México, quien ha reafirmado su compromiso con el desarrollo integral y la justicia histórica para los pueblos originarios.

