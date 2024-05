Los morelianos exigen candidatos que sepan trabajar y que dan resultados : Daniela De Los Santos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La candidata a Diputada Local por Morelia, Daniela De Los Santos dijo que todos los candidatos y candidatas por el distrito 17 han ocupado diferentes cargos en el servicio público, por lo que invitó a la ciudadanía a revisar su trabajo y sus antecedentes para comparar quien ha dado más y mejores resultados.

Por su parte dijo que la protección a la niñez siempre ha sido su causa y tiene resultados puntuales, lo mismo con el impulso de la competitividad a través de la mejora regulatoria y el mejoramiento de la ciudad con las reformas en materia de desarrollo urbano, así como con las reformas penales en materia de maltrato animal, feminicidio e imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos contra niñas y niños.

Aseguró que los morelianos ya no creen promesas, la gente quiere resultados y que los servidores públicos desquiten lo que les pagan. “No basta ser abanderado de un partido, necesitamos resultados para que la gente no pierda esperanza y para que no se abra espacio al populismo”

Por ello la candidata ha hecho públicos algunos de sus logros legislativos, destacando la creación de la Ley de Adopción en Michoacán con la que se lograron adoptar más de 120 niñas y niños y la construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes que será una realidad este 2024, para que un mismo espacio físico todas las instancias encargadas de garantizar justicia pronta y expedita a la niñez, aseguren la protección de sus derechos.