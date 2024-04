Los morelianos esperan mucho más que diputados locales “bien arreglados” que no vuelven a las colonias: Bugarini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Los morelianos esperan mucho más que diputados locales “bien arreglados” que no caminan las colonias para escuchar las necesidades de la gente", mencionó Giulianna Bugarini, durante su recorrido por la colonia Jesús Romero Flores en el distrito 11 de Morelia.

Donde los vecinos reunidos, tuvieron la iniciativa de plantear dudas, necesidades y peticiones que les preocupan, una de ellas ha sido como los diputados abandonan el distrito que los eligió como representantes populares en el Congreso del Estado de Michoacán.

La vecina Lorena Arriaga, de la Jesús Romero Flores, expresó a la aspirante a diputada que “después de tres años de estar desaparecidos, hace unos días se encontró con su diputada, pidiendo el voto, pero ya la aplicó una vez, no nos vuelve a pasar, luego no vuelven, queremos a alguien nuevo, que tenga la voluntad de andar en las colonias, a Giulianna la hemos visto y eso que todavía no es diputada, por eso vamos a votar por ella”, aseguró.

En respuesta a los comentarios de los morelianos del distrito 11, la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, empeñó su palabra a no repetir el patrón que tanta desconfianza ha causado en los morelianos, quienes hoy tienen el anhelo de tener por primera vez una representante que desarrolle su trabajo en las colonias, realice reuniones vecinales, escuche propuestas y base sus legislaciones en la voz del pueblo.

“Ya se van los que solo regresan cuando hay que pedir el voto, hoy están muy interesados en repetirlo, pero realmente los morelianos no tiene alguna razón o motivo para darle el voto y que vuelva a “mal representar” a su colonia o distrito. La gente del distrito 11 no quiere volver a darle su confianza a quien la tuvo y después la perdió”, sentenció la morenista.