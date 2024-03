Los jóvenes no dejaremos que nos arrebaten a México: Beto Lucatero

“Los jóvenes somos el 30 por ciento del padrón, esos jóvenes que no tienen esperanza, que tienen miedo de salir a emprender, a superarse, vamos a ir por ellos, vamos a decirles que sí hay una opción que los puede representar, en este proyecto cabemos los michoacanos que estamos decididos a trabajar por un estado libre, democrático, competitivo y seguro; vamos todos en equipo para detener el desastre que ha hecho Morena, hoy no puede seguir gobernando el resentimiento y la ineptitud de una persona que no entiende a los mexicanos”

puntualizó