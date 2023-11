Llama Torres Piña a "ajustarse el cinturón" con presupuesto 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El promotor de los comités municipales de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, hizo un llamado a “ajustarse el cinturón” en el tema del presupuesto 2024 para Michoacán, para que más que eliminar programas se plantee la disminución de aspectos como gasto corriente y gastos de representación.

"Más allá de eliminar programas hay que ajustarse el cinturón, en gastos corrientes y eso permitirá tener un presupuesto acorde a la realidad”.

En su rueda de prensa semanal, Torres Piña resaltó que el presupuesto federal tiene un ajuste presupuestal de poco más de mil millones de pesos que impactará en diversos rubros.

En ese sentido, refirió que es preocupante que haya voces que soliciten una ampliación o que incluso propongan endeudar al estado, lo cual, dijo, significaría un retroceso y un error.

Añadió que en el caso del IEM, el reducir su presupuesto en algunos rubros no pone en riesgo el proceso electoral: “Ahí entra el IEM que tiene un rubro específico que se puede reducir y no pone en riesgo el proceso. No afecta nada y se puede tener un ahorro importante que no perjudique”.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado a revisar con pulcritud la propuesta de presupuesto que envíe el Ejecutivo.

RYE