Llama PRI Michoacán al INE a hacer su trabajo frente al "Plan Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar su trabajo, lo anterior tras referirse al "Plan Morelos", evento realizado organizado por el Gobierno del Estado el pasado fin de semana.

"A qué costo fue, habrá que pedirle al Instituto Electoral y al INE que investiguen, porque eso de tener que yo como partido tenga que ir a hacer un escrito para pedirles que hagan su trabajo, carajo, qué barbaridad. Señores del INE hagan algo, están pintados o qué, yo no sé, pero me imagino que los del INE enviaron a alguien a ver cuántos autobuses, todo eso, me imagino que ese es su trabajo, sino para qué están pues", dijo Valencia Reyes este martes en encuentro con medios de comunicación.