Llama PRI Michoacán a atender inseguridad en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado al Gobierno de Michoacán para atender la situación de inseguridad en Apatzingán, pues se han reportado en las últimas horas enfrentamientos, bloqueos y quema de negocios y vehículos en el municipio.

Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, calificó estos sucesos como "terrorismo", pues es generar miedo en la población el principal objetivo de los responsables de los hechos violentos, mencionó.

Y es que el dirigente informó que, se ha comunicado personalmente con líderes priístas y religiosos en ese municipio, quienes han podido controlar la situación de violencia, además de desplazados y la disputa de territorio entre cárteles.

Memo Valencia se dirigió directamente al Poder Ejecutivo, para atender la situación y recordó que, la zona de Tierra Caliente michoacana vivió hace una década un panorama similar:

"Los señores de gobierno deberían poner más atención, porque se podría salir de control; recordemos lo que sucedió en esa región hace una década, que Michoacán tuvo varios gobernadores en unos cuantos años derivado de no atender y resolver un problema que se gestó y escaló hasta dimensiones inimaginables, que jamás se controló, y parece que hoy está resurgiendo".

Para el líder priísta negar los enfrentamientos en Apatzingán, abona a la omisión en el actuar de las autoridades.

"Cuando por omisión no interviene y no enfrenta a delincuentes y no reestablece el orden, está siendo omisa y en Apatzingán estamos hablando de desplazados, personas sin techo, sin acceso a alimentación. Hay autoridades que ni siquiera quieren hablar del tema y eso es una gran irresponsabilidad".

RYE