Llama PRI al IEM a que asuma su responsabilidad en proceso electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, hizo un llamado al presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a asumir su responsabilidad y reconocer los puntos vulnerables del proceso electoral, que arrancó el pasado martes, ante la posibilidad de la intromisión del crimen organizado.

"Yo quiero invitar al presidente del Instituto Electoral a que asuma sus responsabilidades históricas y no evada responsabilidades, esto no se trata de construir se trata primero de reconocer que no hay condiciones y después en trabajar en cómo se van a generar esas condiciones".

Valencia Reyes agregó: "Me preocupa que el IEM esté más ocupado en actividades de rendir pleitesía a los gobernantes, aplaudir en eventos, que en asumir una responsabilidad y que quien es el órgano que servirá de árbitro en este proceso no asuma su responsabilidad".

En rueda de prensa, el dirigente del partido tricolor señaló que el no hablar de las condiciones reales que hay en el interior del estado es una omisión, al referirse al mensaje que brindó el IEM en la sesión de arranque del proceso.

A la par, señaló que es preocupante el desarrollo de todo el proceso y que a causa de la inseguridad no se garantice el ejercicio de la democracia con plenitud, dado que hay regiones en las que no hay condiciones para el desarrollo económico y social como en la Tierra Caliente.

"Nos preocupa el desenlace del proceso electoral, todas sus etapas, que se pueda dejar de llevar a cabo a plenitud la democracia en Michoacán. Que así como hoy está aletargada y secuestrada la vida económica de Tierra Caliente por los poderes fácticos, me preocupa que así también suceda en el proceso electoral".

Añadió que negar la realidad no hablando de eso es caer en el mismo comportamiento de quienes buscan desviar la atención al señalar que las quemas y hechos violentos de la región de Tierra Caliente son actos propagandísticos, por lo que, dijo, le preocupa la integridad de sus compañeros de partido ante el escenario completo.

Valencia Reyes enlistó algunos municipios que califica como focos rojos, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Buenavista y Coalcomán, aunque señaló que la violencia está en todo el estado, recientemente vista en Zitácuaro y La Piedad.

RYE