Llama PAN gobierno del estado a instalar mesas de trabajo y no mediáticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán hizo un llamado al gobierno del estado a establecer mesas de trabajo y protocolos puntuales para evitar la infiltración de la delincuencia en el proceso electoral.

"Invitamos al gobierno del estado a que genere mesas de trabajo, no mediáticas, de trabajo para saber qué tipo de acciones se van a llevar a cabo para que los que participemos en el próximo proceso electoral tengamos garantías de preservar la vida, de menos. Nosotros, como Acción Nacional, nos comprometemos, porque conocemos a nuestra militancia, de que no nos infiltre el crimen organizado a través de candidaturas. Aquel candidato que venga de la sociedad civil será debidamente requisitos y analizado para no caer en ese escenario".

Lo anterior, tras la instalación de la Mesa de Gobernabilidad en días pasados, en donde, a decir del secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, 10 de los 11 partidos coincidieron en la postura de que el estado debe garantizar la seguridad en el proceso.