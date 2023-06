Llama Julieta García a diputados a no usar horas de trabajo para apoyar a "corcholatas"

Debemos de mantenernos con mucho respeto, es algo interno de Morena, yo también tengo mis gustos, pero tenemos que ser muy respetuosos, cuidar que no se violenten los derechos, que no haya funcionarios haciendo acciones en horas que no tiene que ser. Todos somos responsables y si queremos apoyar a alguna corcholara hay que cuidar las formas", dijo.