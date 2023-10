Llama Juan Pablo Celis a "no comer ansias", no hay candidaturas aún

"Esas son las dos tareas en las que se enfoca el comité estatal, no hay otra tarea más, no hay candidaturas en este momento, como debemos de recalcar, porque es necesario hablar con transparencia a la militancia. Es un compromiso que asumimos. No comamos ansias, ahorita son momentos de organización, de mucho trabajo territorial y, posteriormente, vendrán las convocatorias".