Llama Juan Carlos Barragán a sacar iniciativas pendientes en 75 Legislatura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso del Estado a agilizar los trabajos en torno a las 700 iniciativas pendientes que tiene la 75 legislatura, luego de recordar que es responsabilidad de las y los diputados actualizar los códigos y leyes conforme lo demanda la actualidad.

“Tenemos un gran compromiso, la invitación es para que sigamos legislando en favor de la gente, que se siga trabajando en comisiones, que se arrastre el lápiz, sino hay posibilidades de dictaminar porque no saben, no quieren o no pueden, solamente hace falta decirlo, nosotros hasta podemos ayudar a dictaminar en las comisiones donde tenemos pendientes”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, el diputado emanado de la fracción morenista afirmó que incluso presentó un paquete de dictámenes a algunas comisiones, para sacar los dictámenes urgentes relacionados con temas de la violencia y agua, principalmente.

“En materia legislativa debemos estar legislando todos los días, actualizar el código civil, código penal, el código de desarrollo urbano, la ley del medio ambiente, porque todos los días está sucediendo algo y la ley la tenemos que ir ajustando de acuerdo a las necesidades del tiempo en el que vivimos”.

Añadió que en la Comisión de Justicia se tiene un acuerdo para acelerar los dictámenes de aproximadamente 56 iniciativas atoradas, por lo que se proyecta que en las próximas sesiones salga al menos un paquete de 10 iniciativas, en su mayoría, relacionadas con la violencia.

Barragán Vélez afirmó que es el diputado con mayor participación y más productivo, tanto en la 75 legislatura como en la historia del propio Congreso, con cerca de 210 iniciativas presentadas y más de 50 ya aprobadas.

Finalmente, enfatizó que, a meses de que comience la nueva legislatura, será necesario valorar en su momento los trabajos legislativos a los que se les dará prioridad, ante las reformas promovidas desde la presente y la próxima administración federal.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a “no temer” a las reformas, ya que, dijo, son cambios que necesita el país y el estado antes las malas prácticas detectadas en los poderes del estado.

“Tenemos que revisar, qué le pido a la gente y a la ciudadanía, no tenerle miedo a las reformas que va a haber en nuestro país, que también tendrán que pasar por el Congreso local, nuestro país está cambiando y necesita acabar con los vicios que existen en los poderes. Hay muchos ejemplos de malas prácticas en el propio Poder Judicial de la Federación”.

Y aunque señaló que serán reformas estructurales, afirmó que éstas serán en beneficio de las y los ciudadanos como parte del llamado Plan C que se viene impulsando en conjunto con la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

RYE