Llama Hugo Anaya a diputados a dejar de usar espacios en organismos de gobierno

No hay problema que haya espacios para las bancadas pero siempre cuidando el perfil que se pide, ese es el gran problema, no sólo en la Auditoría sino en la mayor parte de los órganos que tenemos o de los espacios que hay, no se proponen a personas con el perfil adecuado, eso es lo importante; si algún diputado puede proponer a un perfil, que bueno, pero que tenga la capacidad, preparación, y el perfil adecuado para que cubrir con ese espacio".