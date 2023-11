Llama Giulianna Bugarini a no caer en campañas sucias entre morenistas

"La guerra sucia ya no funciona, me parece que debemos avanzar en la forma de hacer política y mejor debatir con argumentos, con propuestas. En nuestro movimiento de manera interna tenemos nuestros estatutos y ahí viene que entre nosotros debe haber respeto, viene muy claro que no podemos lastimar ni denigrar a ninguna compañera ni compañero. Todos somos muy valiosos y ojalá que no veamos estas campañas".