Llama Fabiola Alanís desde el Congreso de Michoacán a no regatear el apoyo al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís llamó desde el Congreso del Estado a no regatear, ni escatimar, ningún tipo de apoyo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sino respaldar todas las acciones que permitan mejorar los niveles de seguridad y de bienestar.

En la máxima tribuna de la 76 Legislatura, la presidenta de la Junta de Coordinación Política pidió que desde cualquier espacio de representación popular se respalde cada una de las acciones que sean en beneficio del estado, mediante el apoyo tanto al gobierno federal, como estatal, para que el Plan Michoacán se consolide.

Fabiola Alanís recordó que se trata de un Plan construido a través de propuestas recabadas en mesas de trabajo en todas las regiones del estado y optimizado en el más alto nivel de dirección y conducción de este país, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos avances se informan de manera permanente, particularmente en materia de seguridad respecto a la presencia e incremento de los elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría Marina:

"Se ha disminuido en 50% el número de homicidios dolosos, no quiere decir que las cosas están resueltas, ni que de la noche a la mañana se va a terminar la situación de violencia que se vive en algunas regiones del Estado, pero ya ha sido reconocida la importancia del Plan Michoacán".

Puntualizó que se trata de una visión integral y ejemplificó con la región de Zacapu: "La vida para los productores de la lenteja está cambiando, porque se autorizó la adquisición de todas las toneladas disponibles, también hay un incremento en el apoyo a los productores y esta semana arrancó uno de los programas emblema más importantes para la atención y la prevención de la delincuencia, que tiene que ver con la atención a los jóvenes".

Ademas, continuó, se abrirán tres universidades más, en Zitácuaro, en Múgica y en Zacapu; se atenderá a más de 80 mil jóvenes con el programa Gertrudis Bocanegra para apoyo al transporte y concluyó que se pueden enumerar una serie de acciones que se llevan a cabo, incluido, el presupuesto Estatal destinado para el Plan Michoacán.

