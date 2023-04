Llama Daniela de los Santos a transparentar lo destinado a Escuelas de Tiempo Completo

En ese sentido, la diputada consideró que es necesario que el recurso destinado sea bajado y operado como programa y recordó que incluso un juez ordenó al gobierno federal a que lo reestableciera; "se ganó el amparo y aún no se ve claridad en que este programa esté funcionando", dijo.

Daniela de los Santos recordó que antes de que la federación eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, en Michoacán operaban 880 instituciones educativas bajo este esquema y, aunque reconoció el esfuerzo y el trabajo del gobierno del estado por rescatarlo, señalo que al día de hoy operan con dificultad 730 de estas escuelas.

"Yo creo que el gobernador realmente hizo un gran esfuerzo en decir 'aquí en Michoacán vemos cómo le hacemos', pero continúan, pero no ha sido sencillo. Antes se daba un recurso federal y se repartía a las escuelas dependiendo el número de niños y funcionaba muy bien. Ahora ha sido con despensas a través del DIF, a veces no llegan a tiempo, a algunas escuelas ya no llegan", concluyó.

rmr