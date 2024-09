Llama Celeste Ascencio a hablar sin miedo ni tapujos sobre el aborto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Senadora de la República, Celeste Ascencio, hizo un llamado a abrir un amplio debate, sin miedo ni tapujos, sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo a fin de que en el Congreso del Estado actualice el marco jurídico en materia del aborto.

“Estamos hablando de una decisión sumamente difícil, a la que la mujer se tiene que enfrentar cuando se presenta un embarazo no planeado o no deseado, y es importante que hablemos ampliamente de este tema, sin temores”, señaló durante su participación en el evento “Jalo a decidir” organizado por el Gobierno de Michoacán.

Ante un público principalmente joven, la legisladora federal destacó la importancia de que Michoacán se coloque a la vanguardia de entidades que han abordado este tema con responsabilidad, poniendo por delante el derecho a decidir y la salud de las mujeres.

Dijo que este debate es similar al que se debe abrir con la población LGBTIQ+, a la que Celeste Ascencio pertenece y ha abanderado con orgullo y dignidad.

“Mucho se dice que el término es ‘preferencia sexual’ y no es preferencia. No es que yo prefiera que me llamen ‘marimacha’, no es que yo prefiera que me llamen ‘tortillera’, no es que yo prefiera que me llamen ‘jota’, ahora imagínense la decisión tan difícil que tiene que tomar una mujer para decidir si ese feto que está en su vientre lo va a expulsar o no. Es algo similar”, señaló.

Sostuvo que, justo por la necesidad de seguir legislando en dichas materias, en 2019 ella impulsó una iniciativa de ley para que se abordara en todos los niveles de estudio la educación sexual.

Afirmó que el problema debe ser abordado de manera integral, en todas sus vertientes, incluida la prevención del embarazo para así reducir también la deserción escolar, donde un número considerable de jóvenes no logran continuar sus estudios por quedar embarazadas.

Ascencio aprovechó para hacer un reconocimiento al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por haber hablado de este tema tan ampliamente, sin miedo ni tapujos, ya que es lo que merecen las y los michoacanos.

mrh