Llama Carolina Rangel a generar debates entre candidatos con perspectiva de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la posibilidad de llevarse a cabo diversos debates organizados por el sector privado o instituciones electorales, la candidata por el distrito federal X, Morelia, Carolina Rangel Gracida, llamó a hacer de estas actividades espacios incluyentes y con perspectiva de género, respetando la participación de las mujeres como políticas y no sólo para cubrir una cuota.

En entrevista con MIMORELIA.COM, la candidata de Morena resaltó que la perspectiva de género en los debates se debe tomar en cuenta desde el formato, los cuestionamientos y el espacio físico para estos ejercicios.

"Que desde el diseño tengan perspectiva de género, que a las mujeres no nos dejen en las orillas; que las preguntas tengan perspectiva de género, la manera de realizarlas que las autoridades electorales no se metan en un tema de las vidas privadas, porque luego suelen generarse algunas preguntas que van desde lo personal de las candidatas. Que los espacios de las mujeres no sean únicamente de relleno o para cumplir, que sea la misma cantidad de foco y de seguimiento".

Rangel Gracida se dijo lista para participar en cualquier debate, al asegurar que su campaña se basa en propuestas, resultados y trabajo en tierra, a comparación de sus contrincantes.

Sobre posibles descalificaciones o "campaña sucia" en su contra, la candidata federal aseguró ser un "perfil limpio" y que sigue los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar.

"Somos un perfil limpio, que hemos venido trabajando a ras de suelo, que hemos dado resultados y somos un perfil con principios obradorista (...) Estamos de conciencia, trayectoria y corazón totalmente limpio. Debatamos con propuestas", instó.

RYE