Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para apoyar a las familias de escasos recursos en esta temporada de invierno, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, invita a participar en la campaña “Fuera Tiliches”.

La iniciativa busca que las personas donen las cosas que ya no necesitan en casa para que otras familias las puedan reutilizar, con lo que no solamente se apoya a las familias a mejorar su patrimonio, si no además se cuida al medio ambiente.