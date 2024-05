Llama Alfonso Martínez a participar votando y a cuidar la elección

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato del PRD y PAN a la Presidencia Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a los ciudadanos para que asistan a votar, “para que no decidan por nosotros, para que vayan ese día y manifiesten su intención con su voto, que me ayuden a vigilar, que cuiden su ciudad”.

Mientras les pidió denunciar si ven “algo extraño, movimiento de despensas, de material de tinacos, si ven gente extraña entrando o saliendo, díganos para poner atención”.

Luego de informar que su cierre de campaña oficial será mañana sábado 25 de mayo a las 18:00 horas en Plaza Valladolid, “aunque seguiremos haciendo (proselitismo) hasta el día miércoles 29 de mayo que es la como la ley permite”, comentó que la compra masiva de votos en Morelia no se concretará pues por cada punto porcentual se requieren 2 mil 800 votos por lo que, 17 puntos de ventaja, implicaría que comparan más de 50 mil votos y “no la pueden voltear ni con todo el dinero, ni con todo el poder (…) La ciudadanía y sabe que no la pueden obligar”.

A pregunta expresa de si acudirían dirigentes de los partidos que lo abanderan, a su cierre de campaña, el edil con licencia, dijo que es un fin de semana “muy complicado y como hay en juego gubernaturas en todo el país es algo complicado, estamos compitiendo con muchos cierres de campaña, veremos quiénes nos pueden acompañar”.

Recordó que su expectativa es “ganar por nocaut; vamos en las encuestas 17 puntos arriba de nuestro más cercano competidor” y aseguró estar “muy contento, con mucha fuerza, porque la diferencia se amplió, lo tradicional que sucede en una campaña es que la diferencia se cierra entre los candidatos, vamos a romper esa esa historia, vamos a escribir una nueva página”.

Aseguró que, al concluir la campaña, sí habrá operación cicatriz y expuso que “quienes nos dedicamos a la política, dialogamos, consensamos, construimos y multiplicamos”.

Por otra parte, dijo que “han intentado” ’destrozar’ su imagen con recursos, “están atacándonos, están tratando de hacernos daño, pero no lo han logrado porque no tengo escándalos, porque soy una persona de trabajo porque hablo con hechos, y no porque saquen unos títeres diciendo bobadas la gente va a cambiar su forma de pensar, la gente más bien se enoja”.

Mientras que sobre una foto en la que se le ve con el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón, dijo que data de hace tres años, pero que él tiene fotos “con todo el mundo” porque se dedica a la política desde hace 24 años, “por supuesto que admiro y respeto a un Sindicato muy organizado y con un gran líder”.

