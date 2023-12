Lista de candidatos perredistas se aprobará el 18 de febrero

Para el dirigente estatal, el PRD buscará para este proceso no cometer los errores del 2021, como lo fue la resolución de candidaturas de manera tardía, así como para elegir perfiles de mujeres en espacios de poca competitividad.

"En la elección anterior nos pasó que tardamos mucho en resolver las candidaturas y el tema de género lo mandábamos muy hasta el final y registraron a algunas compañeras cuarto a al hora, y entonces entraban compañeras que no tenían el trabajo que no se habían organizado, que no tenían el equipo y es como mandar a las compañeras a perder. Si nosotros hubiésemos determinado con tiempo las candidaturas, las y los compañeros se hubieran preparado y hubiéramos ganado; creo que fue un error y hoy hay que corregir", resaltó el perredista.

rmr