Ley antiextorsión fortalece la lucha contra este delito: Fabiola Alanís

Finalmente, Fabiola Alanís afirmó que este avance es una muestra más de que el país está entrando en una etapa de fortalecimiento institucional y justicia. “La transformación también se construye desde las leyes. Hoy México cuenta con un instrumento más fuerte para proteger a su gente. Y desde Michoacán seguiremos trabajando para que la paz y la seguridad sean derechos garantizados, no aspiraciones pendientes.”