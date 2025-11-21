Ley antiextorsión fortalece la lucha contra este delito: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís celebró la aprobación en el Senado de la Ley General contra la Extorsión, una herramienta largamente esperada para combatir uno de los delitos que más daño han causado a la economía familiar, al campo y al tejido productivo del país.
La legisladora reconoció que Michoacán ha sido un referente nacional en esta agenda, al convertirse en el primer estado del país con una ley específica para tipificar la extorsión y perseguirla de oficio.
Fabiola Alanís destacó que este esfuerzo legislativo fortalecerá el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de la República, al brindar mayores herramientas jurídicas para detener a grupos delictivos, proteger a productores agrícolas, blindar cadenas de valor y devolver tranquilidad a comunidades enteras.
Finalmente, Fabiola Alanís afirmó que este avance es una muestra más de que el país está entrando en una etapa de fortalecimiento institucional y justicia. “La transformación también se construye desde las leyes. Hoy México cuenta con un instrumento más fuerte para proteger a su gente. Y desde Michoacán seguiremos trabajando para que la paz y la seguridad sean derechos garantizados, no aspiraciones pendientes.”
