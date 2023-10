Leonel Godoy y Fidel Calderón apoyarán a Morón para candidatura al Senado

"Mi decisión es apoyar a Raúl Morón para que sea nuestro candidato a senador. Raúl no se puede confiar, si no hacemos trabajo todos por él podemos llevarnos la sorpresa de que alguien que no representa genuinamente estos valores, puede quedar, pero nosotros quiero decir, el que gane y la que gane van a ser nuestros candidatos, yo quiero que sea Raúl, quiero que sea Itzé, y vamos a hacer el esfuerzo, sin embargo, si perdemos la contienda interna voy a ser el primero que voy a apoyar a los que ganen porque aquí somos demócratas", dijo.

El legislador local hizo lo propio al anunciar su decantación por Morón Orozco, asegurando que se trata de un acuerdo político y no "vulgar". En ese sentido, justificó su decisión en el proyecto de nación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, y destacó que, pese a que las intenciones de todos sus compañeros en Morena por buscar algún cargo de elección popular es legítima, llamó a no dividir el movimiento.

Por último, Raúl Morón reconoció en "las circunstancias" el factor que lo pone a él con el perfil de mayores posibilidades a ganar las encuestas de Morena y representar a la alianza de izquierda en las boletas para el Senado, toda vez que, dijo, no defraudará la confianza de sus simpatizantes, los de Calderón, y los de Godoy, que se suman a su causa.