Legislando con y para el pueblo, objetivo de Vicente Gómez para el segundo año legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La voz del pueblo se seguirá escuchando en el Poder Legislativo, el compromiso es seguir trabajando con y para la ciudadanía, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que las acciones e iniciativas que se presenten seguirán respondiendo a las solicitudes ciudadanas, las cuales no solo encontrarán eco en la sede del Congreso de Michoacán sino una respuesta puntual.