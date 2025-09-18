Legislando con y para el pueblo, objetivo de Vicente Gómez para el segundo año legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La voz del pueblo se seguirá escuchando en el Poder Legislativo, el compromiso es seguir trabajando con y para la ciudadanía, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que las acciones e iniciativas que se presenten seguirán respondiendo a las solicitudes ciudadanas, las cuales no solo encontrarán eco en la sede del Congreso de Michoacán sino una respuesta puntual.
Luego de que dieran inicio los trabajos del Segundo Periodo de Actividades de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, Gómez Núñez dio a conocer que su propuesta seguirá enfocada a temas y sectores prioritarios como lo son el medio ambiente, el campo, la educación y la salud.
El legislador petista reiteró su compromiso para continuar avanzando en la transformación del estado, de acuerdo a los principios y convicciones del Partido del Trabajo; y atendiendo en todo momento las causas sociales.
