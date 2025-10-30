Legítima, la lucha de los campesinos: diputada Vanessa Caratachea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras los bloqueos carreteros se han convertido en un foco de tensión nacional en México, evidenciando un hartazgo generalizado por la crisis del sector, con demandas que incluyen precios garantizados para el maíz que superen los 7 mil pesos por tonelada, la diputada local Vanessa Caratachea Sánchez respaldó la movilización en Michoacán y en diferentes partes del país, asegurando que se trata de una lucha legítima.

La legisladora señaló que, más allá de las afectaciones a la movilidad, también es de reconocer el gesto de los campesinos al facilitar el tránsito de mujeres embarazadas, niños y personas que acuden a citas médicas, por lo que pidió no “satanizar” las movilizaciones.

La diputada lamentó que, mientras la atención gubernamental en Michoacán se desvía hacia temas de seguridad o política interna, la problemática estructural del campo michoacano —un estado eminentemente agrícola— sigue siendo ignorada, lo que ha provocado que los productores, incluyendo aguacateros y citricultores afectados por la extorsión, lleguen a este punto de quiebre.

“Entendemos la lucha, me parece que es legítima. ¿Cómo se van a terminar los bloqueos? Cuando sus demandas sean, primero, escuchadas, porque esa parte es importantísima, y segundo, cuando se les dé una solución (...) Son varias demandas las que tienen y es más complejo el tema de lo que ellos quieren o de lo que el gobierno federal o gobierno del estado quiere ver, porque no solamente es el pago o el precio justo del maíz, son muchísimas aristas de esta problemática que no hemos entendido y es más compleja la situación”, expresó.

La legisladora refirió que la resolución de este conflicto recae directamente en la y el titular del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, al tiempo que rechazó cualquier tipo de negociación con aspirantes a la gubernatura, pues estos cuadros carecen de la facultad resolutiva necesaria para abordar una crisis social de esta magnitud en el estado.

El llamado final de Caratachea Sánchez fue a la madurez política y a la instalación de mesas de negociación donde el resultado sea un beneficio mutuo. La diputada insistió en que el hartazgo campesino se debe a que, a pesar de las promesas, sus demandas han sido recibidas con oídos sordos por las autoridades correspondientes, lo que obliga a los productores a escalar sus acciones para forzar la atención ejecutiva al campo de Michoacán.

