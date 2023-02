Le imprimiría mi propio sello a la Presidencia: Sheinbaum

Estos proyectos, dijo, son importantes para la entidad porque permiten, además de cuidar el medio ambiente, fortalecer el desarrollo agrícola, aspecto que es fundamental para Michoacán, ya que es una de las entidades más importantes del país en esta materia.

“Michoacán es importantísimo en términos de las exportaciones agrícolas; tan sólo el aguacate representa un ingreso para el país muy importante, y ya no digamos por los michoacanos que están en Estados Unidos, que estando allá envían sus remesas y que representan un gran ingreso no sólo para Michoacán sino también para todo el país. A mí me parece que lo que hay que hacer y lo está haciendo el gobernador (Alfredo) Ramírez Bedolla, y además el Presidente está apoyando, es generar la infraestructura para que también pueda compensarse lo que históricamente Michoacán le ha dado a México (…) no todas las entidades de la República pueden ser manufactureras, lo importante es que en todos lados haya bienestar y que haya las condiciones para tener empleo digno o tierra para poder producir y al mismo tiempo tener las condiciones para generar bienestar”.