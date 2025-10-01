Layda Sansores le quita terrenos a Alito: serán universidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, confirmó la expropiación de cuatro terrenos vinculados a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y exgobernador de ese estado.

Sansores informó que los predios —ubicados en una zona de ocho hectáreas— fueron declarados de utilidad pública para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Las propiedades estaban registradas a nombre de la madre del priista y de su arquitecto de cabecera.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y aseguró que, según la información disponible, “los terrenos fueron adquiridos con dinero proveniente del lavado de dinero y la corrupción”. La mandataria agregó que la expropiación se llevó a cabo con apego a la Ley de Expropiación y destacó que el destino de los predios servirá a la educación pública.