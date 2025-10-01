Layda Sansores le quita terrenos a Alito: serán universidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, confirmó la expropiación de cuatro terrenos vinculados a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y exgobernador de ese estado.
Sansores informó que los predios —ubicados en una zona de ocho hectáreas— fueron declarados de utilidad pública para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Las propiedades estaban registradas a nombre de la madre del priista y de su arquitecto de cabecera.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y aseguró que, según la información disponible, “los terrenos fueron adquiridos con dinero proveniente del lavado de dinero y la corrupción”. La mandataria agregó que la expropiación se llevó a cabo con apego a la Ley de Expropiación y destacó que el destino de los predios servirá a la educación pública.
La respuesta de Moreno no tardó. A través de un mensaje difundido en redes sociales, acusó a Sheinbaum de calumniarlo y difamarlo:
El priista anunció que emprenderá acciones legales tanto en México como en instancias internacionales contra la presidenta, no por la expropiación, sino por los señalamientos públicos en su contra.
Mientras tanto, Sansores celebró la medida como un acto de justicia:
“Hoy hicimos un acto de justicia”, dijo la gobernadora al recalcar que el beneficio será para la sociedad campechana, que contará con nueva infraestructura educativa.
El caso se suma al largo historial de acusaciones en torno al patrimonio del dirigente priista. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre la madre de Moreno y su arquitecto suman al menos 43 propiedades en Campeche.
La polémica promete escalar, pues Moreno acusa que todo se trata de una distracción para encubrir supuestos vínculos del actual gobierno con el crimen organizado, mientras que Sheinbaum insiste en que la expropiación cumple un fin social.
RPO