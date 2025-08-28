Laura Castillo de Morena asume presidencia del Senado de la República

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un movimiento que fortalece la estructura legislativa de la Cuarta Transformación, la senadora Laura Itzel Castillo fue elegida como nueva presidenta del Senado de la República, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, cuya gestión finalizó recientemente en medio de controversias parlamentarias.

La designación de Laura Itzel fue decidida por unanimidad de la bancada de Morena, de acuerdo con la legisladora Andrea Chávez. Al ser presentada oficialmente, Castillo afirmó: “Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el nombramiento, destacando el legado familiar de la nueva presidenta del Senado: “Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social. Él formó, en su momento, el Partido Mexicano de los Trabajadores”, recordó.