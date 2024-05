Las obras se harán para resolver problemas no para que vean que estoy trabajando: René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Las obras que se hagan serán para resolver los problemas de los morelianos, no para que vean que René Valencia está trabajando, me interesa resolverle los problemas a los morelianos y no afectarles en su día a día cotidiano", afirmó el propio candidato a la alcaldía de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes por el 105.1 de FM, René Valencia Reyes reiteró que las y los empresarios michoacanos y morelianos serán los que se encarguen de los trabajos de obra pública en la capital del estado y de dejarán fuera contratistas de otros estados.

Lo anterior, dijo, siempre y cuando garanticen obras de calidad y el trabajo día y noche para agilizar los trabajos y evitar incomodidades a las y los morelianos, ya que en muchas ocasiones las obras llegan a durar varios meses abonando a la complicación vial.

A la par, agregó que su administración, en caso de ser favorecido con el voto de las y los morelianos, no pedirá “moches” ni ningún tipo de contribución a los empresarios constructores.