Las mejores evaluaciones son las que realiza el pueblo: Fidel Calderón

Además, descalificó el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), busque evaluar los resultados del gobierno estatal, cuando pidió que se realicen cambios en las secretarias de gobierno y de seguridad pública, por considerar que no se están dando buenos resultados, a lo que el legislador pidió esperar a que se realice el primer informe de gobierno que permite conocer los logros alcanzados.

"No se si le alcance al PRD el dos por ciento de preferencia electoral para intentar ser un órgano evaluador, hay herramientas que permiten medir lo que opina la ciudadanía sobre la gobernabilidad, pero no un partido con el dos por ciento".

Indicó que en la asamblea celebrada el pasado sábado en la plaza Morelos, para festejar un año del triunfo de las elecciones estatales, la gente mostró su respaldo al mandatario michoacano, evento al cuál asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López en su calidad de ciudadano.

Al ser él uno de los aspirantes a la candidatura de la presidencia de México, el diputado morenista desmintió que acudió para realizar proselitismo, ya que está en su derecho de acudir a eventos políticos.

"En Morena aún no estamos en un proceso de precampaña, el secretario de gobernación tiene a salvo sus derechos de ciudadano de asociarse libremente para hablar de política, no es precampaña, el ser funcionario no limita sus derechos electorales". Afirmó.

AC