Las instituciones no se pueden detener por la inseguridad: Guillermo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de recibir la constancia de ganador, el presidente del PRI Michoacán, Guillermo Valencia, aseguró que así como se logró la renovación del Comité Directivo Estatal, lograrán la renovación de los comités municipales, pese a la inseguridad que se vive en algunos municipios de la entidad.

En entrevista con medios de comunicación, el ahora dirigente del partido tricolor en Michoacán comentó que aunque la entidad tienen problemas de seguridad, las instituciones políticas deben seguir adelante.

“Lo vamos a lograr, logramos renovar un comité estatal en un proceso abierto y democrático, que dependiendo de las condiciones de cada municipio, así actuaremos, trataremos de calcular los tiempos y hacer el mayor esfuerzo, para que así como se renovó el comité estatal se renueven los comités municipales. Es un reto para todos, pero no podemos detenernos, las instituciones no se pueden detener por la inseguridad, en la medida que las instituciones se detengan, los delincuentes salen ganando, así que no debemos detener”, sostuvo.

El dirigente estatal del PRI adelantó que también en coordinación con la secretaria general del PRI Michoacán van a revisar el organigrama en las secretarías del Comité Directivo Estatal y ver el trabajo que se ha realizado en ellos, para ver si es necesario reajustar algunos o cambiar, pero “si están trabajando se vale darle continuidad”.

Abundó que analizarán cada secretaría y los nombres, para así dar a conocer los que las ocuparán en la toma de protesta del Comité Directivo Estatal del PRI, en el que se espera la presencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aunque no se tiene todavía fecha para el evento.

Refirió que el haber logrado la unidad en la fórmula para la presidencia estatal y la secretaría general, es resultado de días de trabajo, de acuerdos, de hacer política, tan es así, dijo, que se pudieron contar con el apoyo de 80 comités municipales, de la mayoría de los consejeros políticos estatales, de los líderes de sectores y organizaciones.

AC