Lanza CEN del PRI Convocatoria para renovar dirigencia en Michoacán

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- A fin de normar el proceso interno para la elección ordinaria de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal (CDE) en Michoacán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expidió la convocatoria para elegir a la dirigencia que encabezará este instituto político en el periodo estatutario 2022-2026.

En atención a las disposiciones que rigen la vida interna del partido para dotarse de un CDE, es menester proceder al desarrollo de la elección ordinaria de sus titulares con el procedimiento de la Elección Directa por la base militante, de conformidad con lo aprobado por la Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo Político Estatal (CPE) en su sesión extraordinaria del pasado 2 de marzo.

Con ello, se fomentará la participación de la militancia en el desarrollo del proceso interno, el cual ha de realizarse con apego a la normatividad y los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y máxima publicidad.

La expedición del manual de organización será el 14 de marzo; la jornada de registro de las fórmulas aspirantes se llevará a cabo el 22 de marzo; el periodo de garantía de audiencia sobre el registro de candidaturas será 22 y 23 de marzo; los dictámenes correspondientes se emitirán el 24 de marzo; el proselitismo interno es del 25 de marzo al 26 de abril; la jornada electiva el 30 de abril; y el cómputo estatal, declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría está programada para el 1 de mayo.

Quienes integren las fórmulas de aspirantes a la elección de la titularidad de la Presidencia y Secretaría General el CDE, deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al partido, contar con arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad, tener amplios conocimiento de los Postulados y reconocido liderazgo; no haber sido dirigente, candidato o candidato, militante o activista de otro partido político; comprobar una residencia de por lo menos tres años en Michoacán; acreditar carrera de Partido y una militancia mínima de siete años; estar al corriente en el pago de cuotas al Partido; no haber recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves del orden común o federal, por delitos patrimoniales; no haber recibido condena por violencia política de género; haber desempeñado con anterioridad algún cargo de dirigencia partidista; y contar con apoyo de estructura territorial, a través de los comités municipales, sectores y organizaciones nacionales, consejeras y consejeros políticos nacionales que radiquen en la entidad, estatales y municipales y personas afiliadas inscritas en el registro Partidario.

El CDE realizó la publicación de la Convocatoria en estrados físicos y digitales del PRI Michoacán.

SHA