Lamentable que Finanzas nos de un reemplacamiento sin placas: Hernández Peña

Dijo que no es posible que el Ejecutivo estatal no haya realizado como se debe, el proceso de licitación, por lo que reprobó la falta de dicha acción que ahora, afecta a los ciudadanos pues además de eso, no cambiaron el sistema de contabilidad para el registro de los descuentos y estos no se ven reflejados en los recibos de pago.

Al respecto, el diputado local exige que se realice el proceso de licitación de manera inmediata y transparente primero para tener claridad de quién o qué empresa entregará la totalidad de las láminas y segundo que se modifique o extienda el plazo de los descuentos, puesto que la licitación más breve tardaría aproximadamente 25 días.