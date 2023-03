Lamentable, que AMLO politice temas de salud: diputada Rocío Beamonte

Para la también presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, este tipo de llamados son sólo "cortinas de humo" que desde el gobierno federal se instumentan para evadir temas principales como el cáncer en mujeres y niños.

"Debe asesorarse de personas que sepa, él no es médico, pero como siempre hay que salirse por la tanjente y temas tan importantes como la salud no tienen partidos, no tienen colores, no tiene un estatus social y no tiene nada que ver, pero lo politizan, no puede ser así. Hay niños que estás teniendo dolores y su familia está sufriendo y que lo politicen de esa manera es reprobrable", culminó.

rmr