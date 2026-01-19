Lamenta PRD retraso en publicación de reforma electoral sobre mujeres y diversidad sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdova, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, expresó su lamento y molestia por el retraso en la publicación de la reforma que él impulsó, tanto como presentador de una iniciativa como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. El problema radica en la falta de notificación oportuna de dicha reforma al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Ocampo Córdova lamentó que este fallo administrativo, independientemente de si fue responsabilidad del Poder Legislativo por no notificar o del Poder Ejecutivo por no publicarla, tendrá como consecuencia que la reforma no podrá entrar en vigor este año fiscal, lo que significa que su aplicación se pospondrá hasta el próximo año fiscal, es decir, hasta 2027.

El líder del PRD destacó que la reforma no es un tema menor, sino que aborda la "cohesividad de los derechos" y, crucialmente, asegura el "conocimiento de las minorías, como es la economía de la diversidad sexual".

Ocampo Córdova manifestó su preocupación sobre la causa del error, indicando que no se sabe si fue por negligencia, un descuido, o si se debe a una falta de conocimiento de los procedimientos por parte de los involucrados.

"No sé de quién haya sido el error, si del Poder Legislativo por no haber notificado en tiempo y forma al Poder Ejecutivo. Y si fue del Poder Ejecutivo, es un error garrafal".

Ante esta situación, el dirigente perredista ha tomado medidas inmediatas para intentar revertir el retraso. Informó que ya se contactó con la presidenta de la Comisión Electoral, Diana Espinoza, para entender la situación y, en conjunto con su equipo, revisar si existe algún recurso legal viable que permita la publicación de la reforma antes de que venza el plazo fiscal, aunque reconoció que el tema ya es competencia exclusiva de Servicios Parlamentarios del Congreso.

El líder del PRD no descartó la posibilidad de que el retraso haya sido intencional, señalando que en la política y los temas públicos "todo se puede esperar". Si bien no acusó directamente, dejó abierta la sospecha de que alguien pudo haber interferido para evitar la publicación en tiempo y forma, lo que subraya la tensión política en torno a esta legislación.

RYE-