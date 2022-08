Lamenta Morena fallo de la SCJN sobre pueblos originarios de Michoacán

Les pedimos que no claudiquen porque no están solos", llamó Bugarini NAOMI C

Naomi Carmona Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) envió un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas de Michoacán ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 114 y 120 de la Ley Orgánica Municipal. La delegada estatal con funciones de presidenta del partido, Giulianna Bugarini Torres lamentó la determinación de la SCJN, sin embargo dijo que confía en que se respetará la autonomía de los pueblos originarios, pues su reconocimiento ya está consagrado en la Constitución de Michoacán. "Vamos a seguir en resistencia y los vamos a seguir apoyando. Les pedimos que no claudiquen porque no están solos", llamó Bugarini. Es de recordar que, el diputado Hugo Anaya Ávila reconoció que desde que se realizó la nueva Ley Orgánica Municipal los legisladores que formaron parte de la Comisión de Fortalecimiento Municipal en la LXXIV Legislatura ya habían previsto la resolución de la Suprema Corte por la falta de realización de consultas en los pueblos indígenas. Sobre lo anterior, Bugarini recordó que sí se realizaron foros en las diferentes regiones y la anulación de los dos artículos en cuestión, permitirá fortalecer las consultas y con ello, los derechos y autonomía de las comunidades indígenas. "Cuando se inició la ley sí se consultó, fueron varios foros, pero si lo que se está pidiendo es que sea una consulta más amplia la que determinó la Corte para esta legislación, que no exista ningún limitante para nuestros pueblos, que bueno que se repita y se fortalezca. Lo que hay que rescatar es continuar con esta ruta para que los pueblos originarios sigan teniendo sus derechos". Por último, la morenista reconoció la intención del gobierno estatal para darle acompañamiento a la queja que promoverán las comunidades ante la Corte Interamericana para revertir la invalidación.