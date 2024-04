Lamenta Ernesto Núñez abandono gubernamental a las tenencias

En su encuentro con los habitantes de esta tenencia, uno de los representantes locales pidió apoyo para instalar tinacos elevados, porque las familias del lugar solo reciben agua una vez a la semana “cuando somos nosotros los que surtimos de agua a Morelia… es una tristeza que estemos llenos de agua abajo y estamos con los tinacos y las cisternas vacías, y tengamos que subsistir con agua de la lluvia”.

Pidieron a “Neto” Núñez que, de resultar favorecido con el voto de los morelianos del Distrito 8 el próximo 2 de junio, sea un compromiso ayudar a esta tenencia, sobre todo porque sus principales problemáticas se relacionan con temas medioambientales, como la problemática de los incendios forestales que, año con año, los aqueja.

Los habitantes denunciaron que, el gobierno municipal les prometió emprender acciones y apoyar con maquinaria local para prevenir esta problemática, algo que nunca se concretó, por lo que pidieron el respaldo del Partido Verde para el cuidado de este pulmón de Morelia.

El representante del Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo coincidió con la urgente necesidad de garantizar el acceso al agua de las familias de la tenencia, “si no tienen agua, aunque tengan la calle más bonita de nada les sirve. Lamentable que no haya ni siquiera un poco de agua, que poca sensibilidad de los gobiernos locales que no han siquiera volteado a ver a San Nicolás Obispo”.