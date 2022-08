"La transformación en Michoacán avanza con el nuevo Comité Estatal de Morena": Nalleli Pedraza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Una nueva etapa inició con la conformación del nuevo Comité Estatal de Morena que llevará a Michoacán al avance de la Cuarta Transformación en todo el estado con unidad, progreso y democracia", indicó en enhorabuena la consejera Nalleli Pedraza Huerta.

En el marco del Congreso Estatal de Morena y la conformación del nuevo comité que se realizó el pasado sábado, Nalleli Pedraza exaltó que los ideales de la transformación, así como de las fuerzas democráticas y progresistas de Michoacán avanzarán sin precedentes y será histórico.

Asimismo, confía en la labor que empezará Juan Pablo Celis, el nuevo dirigente estatal de Morena en Michoacán, a quien le da su voto de confianza para difundir los ideales exaltados por el presidente y fundador del partido Andrés Manuel López Obrador: No mentir, no robar y no traicionar

Finalmente, invitó a todos los militantes y en especial a los nuevos consejeros y consejeras a construir en favor del pueblo, caminando de la mano con la gente y sus necesidades más sentidas para lograr un Michoacán mejor y con ello, la consolidación de la cuarta transformación.

