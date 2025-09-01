La transformación de México avanza a paso firme gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Celeste Ascencio

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio emitió una felicitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno, calificándolo como un hecho histórico que consolida el rumbo de la nación y reivindica la lucha de las mujeres.
Finanzas sanas que garantizan estabilidad y confianza en la economía nacional.
Programas del Bienestar convertidos en derechos constitucionales, hoy presentes en más de 30 millones de hogares.
Nuevos programas sociales que son ejemplo de justicia y humanismo: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, que ponen al centro la dignidad de las familias y en particular el bienestar de las mujeres.
El Plan México, con la creación de 15 polos de desarrollo regional, uno en Michoacán, que juntos generarán 300 mil empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB, fortaleciendo el crecimiento del país.
Una reforma constitucional histórica en favor de las mujeres, que garantiza más derechos, más igualdad y una vida libre de violencia.
Reconocimiento constitucional de la población indígena y devolución de tierras en propiedad tradicional.
La reducción de la pobreza, con 13.4 millones de personas que han salido de esa condición, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad en América.
Asimismo, Celeste Ascencio subrayó que este día quedará en la memoria nacional por dos acontecimientos sin precedentes: el primer informe de gobierno de la primera presidenta mujer y la toma de protesta de las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del nuevo mecanismo democrático impulsado en la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Con ello, México cuenta con un sistema de justicia más humano, más cercano al pueblo y más justo”, informó.
Celebró también su propio aniversario legislativo, al cumplirse un año de haber tomado protesta como la senadora más joven en la historia de Michoacán. “Agradezco profundamente a todas las personas que salieron a votar, en especial a mi familia, que ha sido el motor y la inspiración de mi compromiso con la transformación de México”, expresó.
Finalmente, la legisladora de origen P'urhépecha reiteró: “Es un honor para las y los michoacanos, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya escrito una nueva página en la historia de México. Su gobierno no solo es bien evaluado, sino profundamente querido por todos y todas. Estamos orgullosas de que México se consolida, con rumbo y certeza: demostramos que la transformación avanza y nuestro país va por muy buen camino”.
