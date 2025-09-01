Política

La transformación de México avanza a paso firme gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Celeste Ascencio

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio emitió una felicitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno, calificándolo como un hecho histórico que consolida el rumbo de la nación y reivindica la lucha de las mujeres.

“Hoy celebramos con orgullo el primer informe de una presidenta mujer en 200 años de vida independiente de nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que México está en las mejores manos: con visión, sensibilidad social y firmeza, para llevar adelante el segundo piso de la Cuarta Transformación”
declaró la legisladora

La senadora humanista michoacana destacó que los logros del primer año de gobierno de la presidenta son tangibles, sólidos y reconocidos por todo el pueblo de México:

  • Finanzas sanas que garantizan estabilidad y confianza en la economía nacional.

  • Programas del Bienestar convertidos en derechos constitucionales, hoy presentes en más de 30 millones de hogares.

  • Nuevos programas sociales que son ejemplo de justicia y humanismo: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, que ponen al centro la dignidad de las familias y en particular el bienestar de las mujeres.

  • El Plan México, con la creación de 15 polos de desarrollo regional, uno en Michoacán, que juntos generarán 300 mil empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB, fortaleciendo el crecimiento del país.

  • Una reforma constitucional histórica en favor de las mujeres, que garantiza más derechos, más igualdad y una vida libre de violencia.

  • Reconocimiento constitucional de la población indígena y devolución de tierras en propiedad tradicional.

  • La reducción de la pobreza, con 13.4 millones de personas que han salido de esa condición, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad en América.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha cumplido con creces al pueblo de México. Su liderazgo es sinónimo de honestidad, compromiso y resultados. Su primer informe confirma que México avanza con paso firme, con una presidenta que gobierna para todas y todos, sin dejar a nadie atrás”
afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República

Asimismo, Celeste Ascencio subrayó que este día quedará en la memoria nacional por dos acontecimientos sin precedentes: el primer informe de gobierno de la primera presidenta mujer y la toma de protesta de las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del nuevo mecanismo democrático impulsado en la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Con ello, México cuenta con un sistema de justicia más humano, más cercano al pueblo y más justo”, informó.

Celebró también su propio aniversario legislativo, al cumplirse un año de haber tomado protesta como la senadora más joven en la historia de Michoacán. “Agradezco profundamente a todas las personas que salieron a votar, en especial a mi familia, que ha sido el motor y la inspiración de mi compromiso con la transformación de México”, expresó.

Finalmente, la legisladora de origen P'urhépecha reiteró: “Es un honor para las y los michoacanos, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya escrito una nueva página en la historia de México. Su gobierno no solo es bien evaluado, sino profundamente querido por todos y todas. Estamos orgullosas de que México se consolida, con rumbo y certeza: demostramos que la transformación avanza y nuestro país va por muy buen camino”.

