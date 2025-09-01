La transformación de México avanza a paso firme gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Celeste Ascencio

Asimismo, Celeste Ascencio subrayó que este día quedará en la memoria nacional por dos acontecimientos sin precedentes: el primer informe de gobierno de la primera presidenta mujer y la toma de protesta de las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del nuevo mecanismo democrático impulsado en la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Con ello, México cuenta con un sistema de justicia más humano, más cercano al pueblo y más justo”, informó.

Celebró también su propio aniversario legislativo, al cumplirse un año de haber tomado protesta como la senadora más joven en la historia de Michoacán. “Agradezco profundamente a todas las personas que salieron a votar, en especial a mi familia, que ha sido el motor y la inspiración de mi compromiso con la transformación de México”, expresó.

Finalmente, la legisladora de origen P'urhépecha reiteró: “Es un honor para las y los michoacanos, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya escrito una nueva página en la historia de México. Su gobierno no solo es bien evaluado, sino profundamente querido por todos y todas. Estamos orgullosas de que México se consolida, con rumbo y certeza: demostramos que la transformación avanza y nuestro país va por muy buen camino”.