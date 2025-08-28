La sociedad definirá al candidato de Morena en Michoacán: Raúl Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco, aseguró que la sociedad tendrá la última palabra en la selección del candidato de Morena a la gubernatura en 2027, a través de encuestas abiertas. La declaración se dio en el contexto de la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la secretaria general, Carolina Rangel a Morelia.

“Yo lo que creo es que la decisión, como lo dijo la presidenta del partido en su visita anterior, es que la encuesta definirá quiénes serán los representantes del proyecto de la Cuarta Transformación en los procesos que se avecinan".

Además de reiterar confianza en el método de encuesta, Morón enfatizó que estas no se limitarán a militantes del partido, pues serán ejercicios abiertos a la ciudadanía en general.

“No solo se trata de encuestas dirigidas a los militantes y simpatizantes de Morena, sino de encuestas a población abierta. Así, toda la sociedad opina sobre quién debe ser el representante de la Cuarta Transformación”, señaló.

La visita de Alcalde y Rangel Gracida también marcó el plazo para que líderes con cargos públicos fortalezcan la unidad rumbo a 2027 en un partido donde han sido notorias las tensiones entre dos grupos.

RYE