La "seguridad" del Estado en este Proceso Electoral es una burla: PES

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estatal del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES) externó su preocupación y molestia ante las condiciones de inseguridad que persisten para las y los candidatos que participan en este proceso electoral y los nulos resultados de las autoridades en su estrategia de seguridad.

El PES ha sufrido nuevas bajas en sus candidaturas para esta contienda electoral a causa de actos violentos y amenazas hacia candidatos por parte de grupos criminales. El presidente del PES en Michoacán, Eder López García, confirmó que de estos casos, no se pueden revelar mayores datos por razones de seguridad de los propios candidatos, sus equipos y familiares.

”Desde ahorita hago responsable al Estado de cualquier cosa que les pueda suceder a nuestros candidatos y de no poder tener presencia en todo el estado con candidatos, y en muchos lados, no poder competir libremente.” enfatizó.

Por tal motivo el PES se levanta de la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral. Para nuestro instituto político no tiene caso ir a perder el tiempo a reuniones en las que no se llega a nada y no se presentan resultados en el tema más importante: la seguridad.