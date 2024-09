La reforma judicial pasará, afirma Celeste Ascencio

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La senadora de la República, Celeste Ascencio, afirmó que existen las condiciones, diálogo y debate suficiente para lograr el número de votos que se requiere para aprobar esta semana la reforma judicial en la Cámara Alta.

“Prevemos que el miércoles se lleve a cabo la discusión y que el jueves ya se pueda estar aprobando la reforma al Poder Judicial y hay la confianza de que tendremos los votos que se necesitan para su aprobación”, destacó la legisladora del partido Morena.

Ascencio señaló que, contrario a la narrativa de la oposición, lo que se busca con una reforma de este nivel es construir una alternativa para que realmente se tenga acceso a la justicia en este país.

“Es a lo que le estamos apostando, por eso le pedimos a la ciudadanía su confianza, porque lo que queremos es un verdadero sistema de justicia, donde se juzgue tanto al pobre como al rico y acabar con un poder con privilegios y excesos como ocurre actualmente”, sostuvo.

La senadora michoacana recordó que la democracia debe emanar del pueblo y que, con el voto emitido en las elecciones del pasado 2 de junio, las y los mexicanos dieron su aval a un proyecto de nación encabezado por la Cuarta Transformación y en el cual se encuentran, entre otros compromisos, el aprobar la reforma judicial.

En ese sentido, Ascencio hizo un llamado a la población a no dejarse engañar con argumentos falsos y sin sustento, mediante los cuales la oposición solamente busca descalificar las bondades de esta reforma constitucional para seguirse beneficiando de un Poder Judicial a modo.

Además, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dejado pasar cinco meses para presentar una contrapropuesta a la reforma anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.

“Tuvieron cinco meses para haber presentado una contrapropuesta, pero no fue así, la presentaron un día antes de que se aprobara la reforma en la Cámara de Diputados. Lo que vemos es que solamente quieren retrasar el proceso y que no se lleve a cabo la votación, pero no lo van a lograr. La reforma pasará”, anticipó.

RYE